De Bruyne in gol con la Nazionale: “Al Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico”

PUBBLICITÀ

Nella prima uscita stagionale delle nazionali, il Belgio di Kevin De Bruyne si è imposto per un netto 0-6 contro il Liechtenstein. A segno anche la stella del centrocampo azzurro che ha saputo rispondere presente dopo la scelta di Rudi Garcia di nominare capitano Youri Tielemans, definendolo la giusta via di mezzo tra la “generazione d’oro” e le nuove promesse.

Proprio a riguardo, l’ex Manchester City si è espresso così in conferenza stampa post-partita: “Abbiamo trovato delle buone soluzioni nel primo tempo ma soprattutto dopo l’intervallo. Fascia? Garcia ci aveva comunicato la sua decisione parlando con me e Lukaku all’inizio di questa settimana. Non c’è stata nessuna votazione. La sua è una scelta che può durare per diversi anni. “

PUBBLICITÀ

Kevin De Bruyne: “Napoli? Mi sto ambientando bene!”

Kevin De Bruyne è da anni considerato una stella di livello mondiale di questo sport. Dopo ben 10 anni sotto la corte del Manchester City, il centrocampista belga ha deciso che era arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo decidendo così, di approdare a Napoli. Proprio nella conferenza stampa post-partita di Liechtenstein-Belgio, la star belga ha parlato così della sua esperienza in maglia azzurra fino a questo momento: “Napoli? Mi sto ambientando bene. E’ stata un’estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Ho ancora alcune cose da sistemare, come il trasloco ma va tutto bene. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. E’ una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa nascere qualcosa di buono”.

Di certo per un calciatore di questo calibro, abituato ai ritmi della Premier League per 10 anni, non è facile ambientarsi in Italia, dove si gioca e si pensa un calcio totalmente differente come affermato da lui stesso. Le prime due uscite di Kevin De Bruyne hanno però fin da subito evidenziato le sue qualità, portando il belga a segnare anche il suo primo gol in maglia azzurra al Mapei Stadium contro il Sassuolo.