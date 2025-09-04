Napoli, Rudy Garcia toglie la fascia a De Bruyne: non sarà più il capitano del Belgio

PUBBLICITÀ

Il Belgio di Rudi Garcia si prepara per i prossimi impegni nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in vista degli impegni contro il Liechtenstein, il ct francese ha sciolto i dubbi sulla fascia da capitano, ufficializzando una scelta a sorpresa. Non sarà Kevin De Bruyne, come molti si aspettavano, ma il centrocampista dell’Aston Villa Youri Tielemans a guidare la squadra in campo.“Youri sarà capitano domani, e sarà anche il mio capitano permanente – ha spiegato Garcia in conferenza stampa –. C’è stata unanimità tra lo staff e i compagni di squadra su questo punto.”

Una dichiarazione che rompe con il recente passato della Nazionale belga: De Bruyne era stato nominato capitano nel 2022, dopo il ritiro di Eden Hazard dalla selezione. Tuttavia, l’arrivo di Garcia sulla panchina ha riaperto la questione, con la fascia ruotata tra più giocatori — tra cui Lukaku, Courtois e lo stesso De Bruyne — in una fase di transizione tecnica e generazionale.

