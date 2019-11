Scoperto deposito di accessori contraffatti delle migliori marche nel cuore di Napoli

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via San Cosmo fuori Porta Nolana un giovane con due grosse buste che, alla vista degli agenti, è fuggito in direzione di un’abitazione.

L’uomo è staato bloccato e nelle buste sono stati trovati diversi capi di vestiario. mentre altri sono statii rinvenuti all’interno dell’appartamento. I poliziotti hanno sequestrato 23 giubbotti, due felpe, 16 paia di scarpe, 3 sciarpe, due cinture ed un pantalone di diversi marchi contraffatti.

L’uomo, un 41enne senegalese regolare sul territorio nazionale, è stat0 denunciato per introduzione nello stat0 e commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

