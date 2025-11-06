PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Devi fare 1000, 3000, 6000...". Così venivano divise le 'mesate' tra gli...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Devi fare 1000, 3000, 6000…”. Così venivano divise le ‘mesate’ tra gli affiliati del clan Mallardo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Devi fare 1000, 3000, 6000.... Così venivano divise le 'mesate' tra gli affiliati del clan Mallardo
PUBBLICITÀ

Una vera e propria lista con nomi e cifre, le cosidette ‘mesate’, da consegnare alle famiglie dei detenuti. Somme derivanti dalle attività estorsive portate al termine lungo la fascia costiera: questa la scoperta effettuata dai carabinieri che hanno portato all’arresto di 6 persone ritenute affiliati al clan Mallardo. Dalle indagini emerge in varie intercettazioni ambientali la conta dei soldi ed il giro che gli affiliati facevano per distruire le varie somme alle famiglie degli affiliati. La rendicontazione avveniva periodicamente ed era portata all’attenzione dei vertici del clan attraverso incontri avvenuti in bar o abitazioni o attraverso altri affiliati. La somma si aggirava sui 18mila euro al mese, provento delle attività illecite commesse sul territorio. Uno degli affiliati, intercettato, dagli inquirenti specificava anche “le somme da versare ai vari affiliati, variabili dall’importo minimo di euro 1.000 a quello di euro 6.000: … devi fare 1000… 1000… 3000… 3500… 4500… 6000… poi dopo ci sediamo e li sistemiamo…”

La ricostruzione trova conferma anche negli esiti della perquisizione
effettuata presso l’abitazione di un soggetto dove venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi fogli manoscritti riportanti cifre e nomi, costituenti evidentemente la contabilità di un’attività illecita.

PUBBLICITÀ

Clan Mallardo, i soldi delle estorsioni nella cassa comune per pagare gli stipendi ai detenuti

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati