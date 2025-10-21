Di Lorenzo ci mette la faccia: “C’è da farsi un bagno di umiltà e ripartire da zero”

PUBBLICITÀ

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato così nel post partita provando a dare una spiegazione alla debacle subita questa sera mettendoci la faccia per primo: “Brutta figura che abbiamo fatto, bisogna analizzare bene e capire le motivazioni di questa serata. Ne abbiamo parlato negli spogliatoi e ne riparleremo anche perché tra poco i gioca, è andato tutto storto.”

“Sul ritmo e sulla forza di gioco complessiva siamo fragili in questo momento, quest’anno abbiamo perso compattezza prendendo gol che non si possono prendere. C’è da farsi un bagno umiltà tutti quanti e ripartire. Parole confortanti del capitano che perlomeno per stasera però, non faranno dormire a sogni sereni i tifosi azzurri che pensavo ai 3 punti totalizzati in tre partite avvolte dal pericolo della differenza reti e dalle due espulsioni rimediate nel complesso.

Ghoulam durissimo a Sky: “Il Napoli ha avuto una serata di m***a”

Ghoulam definisce la serata degli azzurri una m***a chiedendo spiegazioni a Di Lorenzo riguardo la mancata cazzimma che contraddistingue chi veste la maglia azzurra: “già dall’inizio abbiamo sbagliato, abbiamo perso la cazzimma e quella voglia di prender gol. C’è sempre la sensazione che gli avversari ci possano far male durante la partita. Sconfitte così gravi possono far bene e possiamo trarre spunti positivi.”

Autore di una prestazione sottotono come la maggior parte della squadra da parte di Giovanni Di Lorenzo che si perde la marcatura sul penultimo gol. L’organico azzurro non ha funzionato stasera e la debacle come epilogo ne è la totale dimostrazione. Una squadra senza idee nel secondo tempo condita da una grande quantità di errori tecnici che continuano a confermare il periodo nero che stanno affrontando gli uomini di Conte. Come ha detto il capitano, bisogna analizzare presto il tutto perché domenica c’è l’Inter in campionato. Bisogna iniziare a lavorare al più presto con nuove scelte, prima che sia troppo tardi.