Diletta Leotta festeggia la luna piena ed il matrimonio in arrivo con Karius

“Full moon”. Notti di luna piena e Diletta Leotta ne approfitta per uno scatto che immortale la bellezza del satellite sul cielo di Milano. La showgirl di Catania è in dolce attesa (la bimba che renderà lei Mamma… Dilettante – che successo il suo podcast e la nuova puntata con Martina Colombari – e Loris Karius papà dovrebbe nascere a metà agosto) è radiosa e bella più che mai.

Il suo décolleté esplosivo conquista i fans. “Qualcuno ha visto la luna?”, è il commento divertito di un follower della regina del calcio italiano (il suo rientro a raccontare la serie A su Dazn dovrebbe essere previsto attorno alla terza o quarta giornata della prossima serie A).

Novità in vista per Diletta Leotta. In attesa della figlia che nascerà ad agosto – e che probabilmente si chiamerà Ofelia, Rose o Belle – la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Loris Karius, con il quale fa coppia fissa dallo scorso autunno. “Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”, hanno spifferato alcuni amici della coppia al settimanale Di Più. E in questi giorni la Leotta ha sfoggiato un prezioso anello all’anulare sinistro, segno di una importante promessa d’amore…

Diletta Leotta e Loris Karius sono pronti a diventare genitori e anche a compiere il grande passo, quello delle nozze. “Diletta ha sempre sognato di sposarsi nella sua Sicilia, realizzerebbe il suo sogno”, hanno fatto sapere sempre persone molto vicina alla presentatrice Dazn. Molto probabilmente il sì verrà pronunciato il prossimo anno. Per il momento la coppia continuerà a mantenere una relazione a distanza: Diletta a Milano, Karius nel Regno Unito.