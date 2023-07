Roberto Saviano torna in tv, condurrà un programma in prima serata su Rai 3

PUBBLICITÀ

Nei nuovi palinsesti Rai torna anche Roberto Saviano con Insider, faccia a faccia con il crimine, in onda da novembre il sabato in prima serata su Rai3. È il programma – andato in onda fino a marzo 2022 – in cui l’autore di Gomorra si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. In questa seconda stagione, collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Roberto Saviano guida il racconto ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma, anche grazie a prezioso materiale di repertorio. Racconto e intervista si fondono poi per portare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l’universo sotterraneo del crimine.