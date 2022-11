‘Scambiamoci cultura’, domenica 20 novembre l’evento a Varcaturo

Domenica 20 novembre, dalle 10, si terrà l’evento “Scambiamoci cultura”, in piazza San Luca a Varcaturo, frazione costiera di Giugliano.

Organizzato dalla comunità giuglianese di Potere al popolo, l’evento consiste nello spostamento e nell’allestimento di una libreria mobile nella zona costiera di Giugliano, territorio che da anni versa in stato di degrado, abbandono e in cui mancano luoghi di ritrovo e spazi sociali comunali. Sono presenti, come ci tiene a specificare la pagina Fb Potere al popolo – Giugliano, unicamente un campetto da calcio, per di più privato, e un parchetto in stato di semi-abbandono.

Un evento per rispondere alla totale dimenticanza degli abitanti della zona, che vivono senza poter usufruire di uno spazio pubblico comunale come un cinema, una biblioteca, un teatro e senza nemmeno poter usufruire di una rete di trasporti pubblici regolare.

Obiettivo sarà, quindi, battersi per la riqualificazione del territorio e mettere il cittadino al centro dell’attenzione, per potergli garantire una vita degna, senza spingerlo ad andare via per cercare fortuna altrove. E, proprio per incentivare l’allestimento della libreria mobile, chi vorrà potrà portare libri, chi invece ne avrà bisogno, potrà prenderne quanti vuole: l’importante è leggere!