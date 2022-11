Applausi al Maradona dopo l’infortunio, Deulofeu ringrazia i napoletani: “Fantastici”

Sospiro di sollievo per Gerard Deulofeu. Il fuoriclasse spagnolo dell’Udinese, cercato questa estate anche dal Napoli, ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del Maradona per un infortunio al ginocchio, per cui si temeva il peggio.

E, ora che il peggio sembra essere passato, il calciatore ha scritto un post sul suo profilo Instagram, in cui ha voluto anche ringraziare i tifosi del Napoli per il lungo applauso riservatogli al momento dell’uscita dal campo.

DEULOFEU, IL RINGRAZIAMENTO AI NAPOLETANI SU INSTAGRAM: “GRAZIE MILLE, HO MOLTO APPREZZATO”

Di seguito le parole dello spagnolo tratte dal suo profilo Instagram: “Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo.

Grazie per tutti i messaggi”.