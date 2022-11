Varcaturo, lancia segnali stradali alle auto in corsa: arrestato uomo di 28 anni

Sono quasi le 14 a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, e i Carabinieri della locale stazione ricevono una segnalazione da parte di diversi cittadini. Un uomo sta lanciando segnali stradali e new jersey verso le macchine.

“A via Domitiana altezza piazzetta di Nardo c’è un uomo che sta creando pericolo alla circolazione stradale”. I militari intervengono e trovano un cittadino di origine nigeriana che sta rimuovendo la segnaletica stradale e lancia gli sparti traffico (i c.d. new jersey) sulla strada mentre le auto passavano.

I militari intimano all’uomo di interrompere ciò che stava facendo ma l’uomo – un 28enne già noto alle forze dell’ordine – non accetta l’invito, continuando a lanciare oggetti e a creare pericolo per sé e gli altri.

I Carabinieri tentano di bloccarlo e ne nasce una colluttazione che termina con l’arresto.

Il 28enne è in attesa di giudizio e ora si trova in carcere. Per i 2 carabinieri qualche giorno di riposo dopo essere stati visitati dal personale sanitario dell’ospedale S.M. delle Grazie di Pozzuoli ma stanno bene.