Paura quest’oggi a Capri dove, nelle acque del meraviglioso Golfo, un’imbarcazione si è capovolta semi-affondando. La notizia è riportata da caprinews.it. Le cause sono ancora in corso di accertamento. L’episodio è successo intorno alle 14 di oggi a Marina Piccola, con il mare che in quel momento era ricolmo di natanti.

Bagnini e Diportisti, appena accortosi di quello che stava accendendo, si sono precipitati a dare il proprio aiuto alle persone a bordo della barca. In tutto sull’imbarcazione c’erano 6 bagnanti, tutti provenienti da Torre Annunziata e che sono stati costretti a tuffarsi in acqua per non correre rischi. Una volta lanciato l’allarme, sul posto è giunta una motovedetta della Guardia Costiera che ha soccorso i naufraghi e avviato tutti gli accertamenti di rito.