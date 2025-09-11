PUBBLICITÀ

L’uomo che morde il cane. O, in questo caso, la donna. Il classico esempio che generazioni di giornalisti si sono sentiti ripetere per spiegare cosa sia una notizia e cosa no è diventato realtà per una 70enne che si è ritrovata coinvolta in una lotta corpo a corpo con un pitbull nel tentativo di salvare il suo cagnolino: «Peso quaranta chili, non avevo altra scelta se non morderlo al collo», ha raccontato la coraggiosa e disperata proprietaria di Sparky, anziano cagnetto di 14 anni.

Donna morde pitbull al collo per difendere il suo cagnolino dall’aggressione: “Non potevo fare altro”

È stata la stessa Shirley Pasamanick a raccontare quanto capitatole all’uscita di un centro commerciale di Orlando, in Florida. «All’improvviso, il mio cane è stato attaccato», ha spiegato la donna, ancora scossa dall’accaduto, in un post pubblicato su Facebook e alla stampa locale. Le immagini registrate da un video mostrano l’anziana e il suo cane urlare mentre lei tenta disperatamente di respingere l’aggressione. «Avevo il mio bastone e ho iniziato a picchiarlo con il bastone», ha aggiunto.

PUBBLICITÀ

Di fronte all’impossibilità di fermare l’animale, Shirley ha deciso di ricorrere a un gesto disperato: «Gli ho messo le mani sulla bocca e ho cercato di aprirgliela. Ma non ci sono riuscita perché non ero abbastanza forte, così mi sono chinata e gli ho morso la nuca». Il pitbull ha interrotto l’attacco solo quando è sopraggiunto il suo proprietario. Un comportamento che, secondo la donna, è stato tanto sconcertante quanto l’aggressione stessa: «Ha preso il guinzaglio, se n’è andato e non è venuto a controllare come stavamo».

Pasamanick ha riportato ferite ai polsi e alle mani, mentre Sparky sta ancora guarendo dai morsi. Ciò che più l’ha colpita, però, è stata l’indifferenza dei presenti. «Te ne stavi lì impalato. E ora la gente si accorgerà che sei un codardo», ha denunciato, riferendosi a chi ha assistito senza intervenire. Oggi la donna chiede giustizia e misure severe per impedire che episodi simili si ripetano: «Bisogna sopprimerlo. Bisogna fare qualcosa. Ho tremato per giorni dopo l’accaduto».