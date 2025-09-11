PUBBLICITÀ
Morde pitbull al collo per difendere il suo cagnolino dall’aggressione: “Non potevo fare altro”

Nicola Avolio
L’uomo che morde il cane. O, in questo caso, la donna. Il classico esempio che generazioni di giornalisti si sono sentiti ripetere per spiegare cosa sia una notizia e cosa no è diventato realtà per una 70enne che si è ritrovata coinvolta in una lotta corpo a corpo con un pitbull nel tentativo di salvare il suo cagnolino: «Peso quaranta chili, non avevo altra scelta se non morderlo al collo», ha raccontato la coraggiosa e disperata proprietaria di Sparky, anziano cagnetto di 14 anni.

È stata la stessa Shirley Pasamanick a raccontare quanto capitatole all’uscita di un centro commerciale di Orlando, in Florida. «All’improvviso, il mio cane è stato attaccato», ha spiegato la donna, ancora scossa dall’accaduto, in un post pubblicato su Facebook e alla stampa locale. Le immagini registrate da un video mostrano l’anziana e il suo cane urlare mentre lei tenta disperatamente di respingere l’aggressione. «Avevo il mio bastone e ho iniziato a picchiarlo con il bastone», ha aggiunto.

Di fronte all’impossibilità di fermare l’animale, Shirley ha deciso di ricorrere a un gesto disperato: «Gli ho messo le mani sulla bocca e ho cercato di aprirgliela. Ma non ci sono riuscita perché non ero abbastanza forte, così mi sono chinata e gli ho morso la nuca». Il pitbull ha interrotto l’attacco solo quando è sopraggiunto il suo proprietario. Un comportamento che, secondo la donna, è stato tanto sconcertante quanto l’aggressione stessa: «Ha preso il guinzaglio, se n’è andato e non è venuto a controllare come stavamo».

Pasamanick ha riportato ferite ai polsi e alle mani, mentre Sparky sta ancora guarendo dai morsi. Ciò che più l’ha colpita, però, è stata l’indifferenza dei presenti. «Te ne stavi lì impalato. E ora la gente si accorgerà che sei un codardo», ha denunciato, riferendosi a chi ha assistito senza intervenire. Oggi la donna chiede giustizia e misure severe per impedire che episodi simili si ripetano: «Bisogna sopprimerlo. Bisogna fare qualcosa. Ho tremato per giorni dopo l’accaduto».

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

