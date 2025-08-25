PUBBLICITÀ
Doppia liquefazione a Napoli, dopo il sangue di Santa Patrizia si scioglie anche quello di San Gennaro

«Nel momento in cui è stata prelevata la teca con le reliquie del Santo, il sangue si è presentato completamente liquido». Lo ha annunciato l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio.

L’annuncio è stato dato alle ore 17:52. Successivamente la teca è stata offerta al bacio del Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin e dell’Arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe.

L’arcivescovo Domenico Battaglia, infine, scendendo dall’altare ha mostrato la teca ai fedeli che hanno a lungo applaudito. Le reliquie del patrono di Napoli e della Campania sono esposte normalmente tre volte l’anno, in occasione delle celebrazioni religiose legate alla memoria del santo, ma anche in via eccezionale in occasione di particolari eventi ecclesiali o di visite di personaggi illustri.

Oggi in duomo l’esposizione è avvenuta per l’apertura della Settimana liturgica nazionale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

