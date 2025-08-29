PUBBLICITÀ
Doppia tragedia alla corrida a Lisbona, muoiono torero e uno spettatore

Redazione Internapoli
Tragedia durante una corrida a Lisbona, nell’arena di Campo Pequeno, dove due persone hanno perso la vita nel corso dello stesso evento. A perdere la vita per primo è stato Manuel Trindade, un giovane torero di soli 22 anni, travolto da un toro di oltre 600 chili durante una delle fasi più rischiose dello spettacolo. L’impatto violento gli ha causato gravi ferite alla testa, rivelatesi poi fatali.

Pochi minuti dopo, sugli spalti, un medico di 73 anni, colto da un malore mentre assisteva alla scena, è stato soccorso d’urgenza ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Nonostante la doppia tragedia, la corrida è proseguita fino a notte fonda, scelta che ha alimentato polemiche e rinnovato le critiche contro questo tipo di spettacolo. Il mondo della tauromachia è ora al centro di un acceso dibattito tra chi ne difende la tradizione e chi ne chiede la definitiva abolizione.

