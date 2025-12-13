Doppia tragedia familiare a Roma, bimbi muoiono durante il sonno

PUBBLICITÀ

Una tragedia ha colpita una famiglia nella notte. Un bimbo di appena due mesi è morto improvvisamente a Cinecittà (Roma). A chiamare i sanitari del 118, intorno all’1.45 di oggi 13 dicembre, sono stati i genitori, spiegando che il piccolo non respirava ed era cianotico.

All’arrivo dell’ambulanza in viale Antonio Ciamarra, sono state fatte numerose manovre rianimatorie, senza successo. Il neonato sarebbe morto per cause naturali.

PUBBLICITÀ

La salma è stata portata al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti medico-legali. Sul posto i carabinieri di Cinecittà che hanno informato l’autorità giudiziaria.

Giovedì morta una bimba di due anni nell’asilo nido

Già lo scorso giovedì una tragedia simile scosse Roma e provincia. Una bambina di soli 2 anni è infatti morta durante il riposino mentre era all’asilo nido. La tragedia si è consumata a Tivoli. La piccola non si è risvegliata dal sonno: una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

È stata una delle maestre della scuola tiburtina ad andare a prenderla per affidarla ai genitori, ma la piccola non si è svegliata. Richiesto l’intervento al numero unico per le emergenze sul posto è intervenuto il personale medico che, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato poi constatato il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.