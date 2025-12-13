PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleDoppia tragedia familiare a Roma, bimbi muoiono durante il sonno
Cronaca nazionale

Doppia tragedia familiare a Roma, bimbi muoiono durante il sonno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Doppia tragedia familiare a Roma, bimbi muoiono durante il sonno
Doppia tragedia familiare a Roma, bimbi muoiono durante il sonno
PUBBLICITÀ

Una tragedia ha colpita una famiglia nella notte. Un bimbo di appena due mesi è morto improvvisamente a Cinecittà (Roma). A chiamare i sanitari del 118, intorno all’1.45 di oggi 13 dicembre, sono stati i genitori, spiegando che il piccolo non respirava ed era cianotico.

All’arrivo dell’ambulanza in viale Antonio Ciamarra, sono state fatte numerose manovre rianimatorie, senza successo. Il neonato sarebbe morto per cause naturali.

PUBBLICITÀ

La salma è stata portata al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti medico-legali. Sul posto i carabinieri di Cinecittà che hanno informato l’autorità giudiziaria.

Giovedì morta una bimba di due anni nell’asilo nido

Già lo scorso giovedì una tragedia simile scosse Roma e provincia. Una bambina di soli 2 anni è infatti morta durante il riposino mentre era all’asilo nido. La tragedia si è consumata a Tivoli. La piccola non si è risvegliata dal sonno: una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

È stata una delle maestre della scuola tiburtina ad andare a prenderla per affidarla ai genitori, ma la piccola non si è svegliata. Richiesto l’intervento al numero unico per le emergenze sul posto è intervenuto il personale medico che, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato poi constatato il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati