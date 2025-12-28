Doppio Hojlund: le pagelle azzurre

PUBBLICITÀ

Uno straripante Rasmus Hojlund regala i 3 punti al Napoli. Doppietta nel primo tempo e partita chiusa subito. 0-2 a Cremona.

Le pagelle azzurre

Trasferte che non stavano sorridendo ultimamente al Napoli, oggi prestazione top da parte di tutti, trainati da Hojlund che flirta con la doppia cifra di gol in stagione, già 9 reti per il danese.

Milinkovic-Savic 7: i soliti lanci spaziali di Vanja, un’arma in più per la formazione azzurra. Pronto anche nelle uscite

Rrahmani: 6,5: buona prestazione come al solito di Amir Rrahmani, riesce a fermare Zerbin senza commettere fallo in area nel primo tempo nello scenario che aveva sollevato delle polemiche

Juan Jesus: 6,5: il brasiliano continua a farsi trovare pronto quando la squadra ne ha bisogno, duro lavoro contro Jamie Vardy, ma come ha detto lo stesso JJ nell’intervallo “faccio sempre il mio lavoro”

Di Lorenzo 6,5: il capitano adattato a braccetto di destra sembra star trovando più stabilità, intelligente nelle giocate e pronto difensivamente

Politano 6,5: tanta sostanza come ormai ci ha abituati. Protagonista nella prima rete di Hojlund con il cross che propizia il gol dell’1-0

Lobotka 6,5: il cervello del Napoli, quando lui non c’è gli azzurri sembrano muoversi molto più lentamente. Molte giocate in verticale

McTominay 7: non tanto sotto i riflettori ma sempre fondamentale. Posizione un po’ più arretrata che limita l’estro dello scozzese.

Spinazzola 7,5: uno spinazzola in veste di quello visto all’europeo vinto dall’Italia. Sta benissimo e si vede, esonda tutta la sua strapotenza fisica e diventa una spina nel fianco

Elmas 6: partita sufficiente per il macedone che non brilla mai, forse il ruolo da trequartista non gli calza a pennello

Neres 6,5: buona gara del brasiliano che sta giocando da top player. Poca precisione nelle scelte che penalizzano un po’ la sua prestazione

Hojlund 8,5: un gigante che la difesa della Cremonese non riesce a gestire. Doppietta in 45 minuti e giocate da numero 10. Preziosissimo per la fase offensiva azzurra

Lang 6: entra in una posizione che non è propriamente la sua, lontano dalla linea di fondo e ha più spazio per svariare, non punge mai

Gutierrez 6,5: subentra a Spinazzola al minuto 46, tutto un secondo tempo per lo spagnolo che si fa trovare pronto

Buongiorno 6: corre ai ripari mister Conte sostituendo Neres e infittendo la linea difensiva con Buongiorno

Mazzocchi SV

Lucca SV