HomeCronacaDramma a Bacoli, giovane infermiere stroncato da infarto in sala operatoria
CronacaCronaca locale

Dramma a Bacoli, giovane infermiere stroncato da infarto in sala operatoria

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma a Bacoli, giovane infermiere stroncato da infarto in sala operatoria
Dramma a Bacoli, giovane infermiere stroncato da infarto in sala operatoria
PUBBLICITÀ

Si era alzato presto, come sua abitudine, per andare a lavorare. Alessio Nola, 25 anni, con una qualifica di infermiere, assistente sala operatoria al Policlinico di Napoli, si trovava proprio nel suo ambiente di lavoro quotidiano, quella sala operatoria dove si salvano le vite umane, quando un infarto fulminante gli ha spezzato la vita. Non sono riusciti i tentativi di rianimarlo e di salvarlo da parte dei colleghi e dei medici: per Alessio non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc la comunità bacolese, ma anche quella di Marano dove vive la madre. Alessio, figlio di Giovanni, noto balneare di Miliscola, era anche un noto dj, passione che coltivava durante le ore extra lavorative. Un giovane perbene, amato e stimato da tutti.

PUBBLICITÀ

La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità di Bacoli che questo pomeriggio si stringerà attorno all’immane dolore dei genitori e dei familiari tutti nella Chiesa di San Sossio di Miseno.

A riportare la notizia, Cronaca Flegrea.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ