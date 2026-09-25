Duplice omicidio a Pozzuoli nel 1997, due arresti per il clan Longobardi-Beneduce

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Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con l’ausilio dei competenti Reparti territoriali, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di duplice omicidio premeditato, aggravato anche dai motivi abietti nonché dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan Longobardi – Beneduce. In particolare, gli indagati, il giorno 19 giugno 1997, in Pozzuoli, avrebbero preso parte all’eliminazione di due persone, appartenenti ad un’organizzazione criminale rivale, nell’ambito del contrasto insorto per il controllo del territorio di Pozzuoli. Il delitto veniva realizzato con modalità particolarmente cruente da parte di un gruppo armato che apriva il fuoco all’indirizzo delle vittime, che erano inseguite ed uccise. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.