Dramma a Cusano Mutri, Pasquale muore nell’incidente a 28 anni

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Erano a bordo di un fuoristrada e percorrevano una strada sterrata in un terreno privato quando il mezzo si è ribaltato: Pasquale Perfetto è morto e altri due suoi amici sono rimasti feriti in maniera grave ma non sono in pericolo di vita. L’incidente mortale si è verificato a Cusano Mutri. Aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, il 28enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli amici di Pasquale prima sono stati trasferiti all’ospedale di Cerreto Sannita e in seguito al San Pio di Benevento.

Il cordoglio per Pasquale Perfetto

“La tragedia che ha colpito Cusano Mutri, portando via un giovane del nostro paese, ha lasciato un dolore profondo e un grande sgomento in tutta la nostra comunità. Un giovane sempre presente, impegnato nel sociale e nella vita cittadina, pronto a mettersi a disposizione degli altri e a dare il proprio contributo. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare“. Lo scrive sui social il sindaco Pietro Crocco: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Cusano Mutri, ci stringiamo con tutto il cuore alla sua famiglia, colpita da un dolore così grande. Con rispetto e commozione, partecipiamo al lutto della famiglia, condividendone il dolore e il silenzio“, Pasquale Perfetto lavorava alla nota Sagra dei Fughi.

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