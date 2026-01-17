PUBBLICITÀ
Dramma a Melito, ciclista trovato senza vita sulla Circumvallazione

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Un ciclista è stato trovato morto questa mattina lungo la Circumvallazione Esterna a Melito. Secondo le prime informazioni, l’uomo, che avrebbe più di 50 anni, sarebbe stato rinvenuto senza vita sulla carreggiata: al momento non sono chiare le cause del decesso, ma non si esclude che possa essersi trattato di un malore improvviso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per coordinare i soccorsi e la viabilità e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

