PUBBLICITÀ

Una donna di 45 anni di Pomigliano d’Arco, Barbara Terracciano, è stata trovata morta stamattina, poco prima delle 10, sulla pista ciclabile di Pomigliano, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana, dove ogni mattina le persone si allenano facendo jogging.

Dramma a Pomigliano, Barbara trovata morta sulla pista ciclabile

La donna è stata trovata riversa a terra. Accanto al corpo c’era una pistola. Aveva la testa fracassata da un proiettile. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

PUBBLICITÀ

Le indagini sono in pieno svolgimento. Sul posto è arrivata anche la madre. Barbara aveva due figlie di 20 e 19 anni. Era separata da molti anni e frequentava un uomo. Sul caso è mistero e si seguono tutte le piste. Ma si ipotizza anche che si sia trattato di omicidio.

Identificata la matricola dell’arma trovata sul posto e il suo proprietario. La pistola non apparteneva alla donna.