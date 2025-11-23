PUBBLICITÀ
Dramma a Pomigliano, Barbara trovata morta sulla pista ciclabile

Una donna di 45 anni di Pomigliano d’Arco, Barbara Terracciano, è stata trovata morta stamattina, poco prima delle 10, sulla pista ciclabile di Pomigliano, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana, dove ogni mattina le persone si allenano facendo jogging.

La donna è stata trovata riversa a terra. Accanto al corpo c’era una pistola. Aveva la testa fracassata da un proiettile. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

Le indagini sono in pieno svolgimento. Sul posto è arrivata anche la madre. Barbara aveva due figlie di 20 e 19 anni. Era separata da molti anni e frequentava un uomo. Sul caso è mistero e si seguono tutte le piste. Ma si ipotizza anche che si sia trattato di omicidio.

Identificata la matricola dell’arma trovata sul posto e il suo proprietario. La pistola non apparteneva alla donna.

