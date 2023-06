Dramma nel Casertano, casalinga precipita dalla finestra mentre fa le pulizie e muore

PUBBLICITÀ

Tragedia nella serata di ieri nella zona di Casapuzzano, nel territorio comunale di Orta di Atella, provincia di Caserta. Una donna, Margherita Migliore, ultrasessantenne, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento dai soccorritori.

Stando alle prime testimonianze, come raccolto da Edizione Caserta, pare che la donna sia rimasta vittima di un incidente domestico nell’immediato dopo cena, mentre lavava i vetri su una finestra, dalla quale sarebbe poi caduta e, nonostante il tempestivo intervento delle figlie, deceduta.

PUBBLICITÀ

Gli operatori sanitari, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Giunti anche i carabinieri della compagnia di Marcianise, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, anche se ormai pare pressoché certo che, all’origine del decesso, ci siano le conseguenze della caduta dalla finestra durante le pulizie in casa.