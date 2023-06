PUBBLICITÀ

Imponevano il pizzo delle Feste, 11 arresti contro il clan Gallo-Cavalieri. Stamattina i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di undici persone ritenute ai vertici del clan Gallo-Cavalieri già a partire dal 2019. I provvedimenti sono stati emessi d’urgenza dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, nel corso di indagini che hanno permesso di riscontrare una serie di estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, fino alla Pasqua 2023.

In carcere sono finiti otto uomini e tre donne, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi, accuse che passeranno ora al vaglio del gip per la convalida. Ecco l’elenco degli arrestati riportati da Il Mattino: Salvatore Abbellito, Giuseppe Colonia, Salvatore Gallo, Gennaro Gallo Battipaglia, Carmine De Rosa, Liberata Colonia, Michelina Manzi, Francesco Gallo, Lucia Gallo, Luigi Visciano e Carmine Vitagliano.

