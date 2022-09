Droga dalla Colombia a Secondigliano, tremano i gruppi legati ai Di Lauro

Droga dalla Colombia a Secondigliano, tremano i narcos dell’area nord. Sono state avanzate richieste di secondo grado per i due gruppi smantellati oltre un anno fa dagli uomini della guardia di finanza: uno di essi sarebbe retto dal cognato di Vincenzo Di Lauro. Le richieste sono state avanzate dalla prima sezione della Corte d’Appello nei confronti di capi, promotori e ras che rischiano di vedersi confermare le giá pesanti condanne rimediste in primo grado. Queste, nel dettaglio, le richieste di pena avanzate ieri mattina dal pg: per Luigi Belvedere è stata chiesta la conferma della condanna a 4 anni, per Salvatore D’Anna la conferma di dieci anni di carcere.

Per Tullio Dannier, indicato come uno dei promotori, è stata chiesta la conferma della condanna di primo grado, 12 anni. Per Agatino Bonaccorsi stess conferma della condanna a 12 anni. Meglio è andata a Adolfo Dannier per il quale il procuratore generale ha chiesto la rideterminazione da 18 anni a 15 anni. Per Raffaele Di Natale dieci anni a fronte dei 12 del primo grado: diversa la sua posizione (Di Natale è il cognato di Vincenzo Di Lauro). L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Perfetto, ha ottenuto una parziale vittoria visto che nel rito abbreviato il giudice ha commesso un errore di calcolo

della pena tra aggravanti e recidive. Per Franco Genovese (18 anni in primo grado) la richiesta di pena sarà avanzata nella pros- sima udienza. Chieste le conferme per Fabio Iafulli, Savino Intagliatore, Alessandro Parisi e Armando Manzi.. Adesso per tutti loro spetta vedere quello che decideranno i giudici di secondo grado.