Trasportano 200 kg di droga da Napoli a Palermo, arrestate mamma e figlia. Devono scontare oltre 3 anni di reclusione perché accusate di aver trasportato ben 200 chilogrammi di droga in Sicilia. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato due donne, madre e figlia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Palermo. Si tratta di Nunzia Carrotta e Jessica Taglialatela, 50 e 30 anni, entrambe di Cercola.

Già sottoposte ai domiciliari, le donne sconteranno 3 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel 2019 furono sorprese in auto, in Sicilia, con un carico di stupefacenti di oltre 200 chili. Entrambe sono state rinchiuse carcere di Pozzuoli.

TRAFFICO DI DROGA DA NAPOLI A PALERMO, IL PRIMO ARRESTO

Nell’ottobre del 2019 i carabinieri arrestarono a Palermo i napoletani Michele Carrotta, 41 anni, Sara Miele, 39 anni, Jessica Taglialatela, 28 anni e Nunzia Carrotta, 48 anni. Erano accusati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. I militari della compagnia di Monreale hanno fermato i quattro su due auto in viale Regione Siciliana nei pressi del ponte Corleone.

Nei pannelli delle portiere delle due vetture sono stati trovati 134 chili di hashish e 296 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato oltre alla droga anche 2307 euro. I quattro furono portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.