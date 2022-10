Droga nascosta in casa e nel tombino, doppio sequestro nel quartiere di Napoli

Blitz anti-droga per i carabinieri che nella hanno perquisito diverse abitazioni di via Stadera e stacciato le strade di Ponticelli. A finire in manette un 39enne napoletano trovato in possesso di 307 grammi di hashish e 276 grammi di marijuana. Trasferito nel carcere di Poggioreale, l’uomo deve rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In un’altra perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 214 stecche di hashish per un peso complessivo di 485 grammi: la droga – pronta per la vendita al dettaglio – era all’interno di una busta che era stata messa in un tombino fognario di via Paolillo, alla periferia di Napoli.