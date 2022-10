Rapina in tabaccheria in provincia di Napoli, uomo armato minaccia anche i clienti

Rapina a mano armata in una tabaccheria di San Giuseppe Vesuviano. A riprendere il tutto sono state le telecamere interne del locale. Il video è stato poi pubblicato sui social da Welcome to Favelas. Nelle immagini si vede il rapinatore armato di pistola entrare nell’esercizio commerciale. Con il volto completamente travisato dal casco, punta l’arma contro un uomo sull’uscio della porta e lo costringe ad allontanarsi. Anche due anziane clienti, resosi conto di cosa stesse accadendo, vengono spintonate e si allontanano immediatamente. Infine un’altra donna, minacciata, sì dà immediatamente alla fuga.

Una volta usciti tutti, il bandito si concentra sui due giovani al di là del bancone. Le immagini sono accompagnate anche dall’audio. Si sente così il rapinatore chiedere, in dialetto, di aprire la cassa e tutti i cassettini, così da essere sicuro di non lasciare nulla. Il giovane, a sua volta, gli porge solo alcune banconote: “Ho solo queste”. Il video si interrompe poi mentre l’uomo armato si sposta dietro il bancone per verificare con i propri occhi che non ci siano altri soldi nella cassa.