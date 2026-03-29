Droga nascosta nelle casseforti a Melito, sequestro da 1,7 kg

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Venerdì mattina gli agenti dei Commissariati di Giugliano – Villaricca e Scampia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un controllo in uno stabile di Corso Europa a Melito dove hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 300 grammi di cocaina, 1.400 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish ben occultati in parte all’interno di un foro creato dietro le cassette postali e in parte all’interno di due cassaforti murate lungo la facciata esterna dello stabile. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.