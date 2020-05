Droga per la malavita di Marano, sorpresa nel processo ‘Piazza Pulita’: chiesta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio

Udienza preliminare presso l’aula bunker del carcere di Poggioreale, davanti al gip Piccirillo, del processo sull’operazione ‘Piazza pulita‘ che ha portato alla sbarra diversi esponenti della mala di Marano.

Il collegio difensivo ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm poiché, secondo i legali, sarebbe stato violato il termine di cui all’art 415 bis anche in relazione alle sospensioni dei termini previste dai decreti anticovid. Inoltre è stata sollevata un’altra eccezione circa la incompatibilità della gip competente in ordine al processo. Il gip si è riservato ed ha rinviato al 5 maggio per sciogliere le riserve rispetto alla eccezione.

Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Matteo Casertano, Antonio Cavallo, Anna Iorio, Rosario Marsico, Mario Alessandro, Carlo Caramente Gianrusso, Rocco Spina, Paola Medici e Fiorenzo Onofrietto.