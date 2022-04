Sorpreso con droga nella Vela rossa a Scampia, scatta il blitz

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Luongo, 25enne del posto. Durante una perquisizione nella sua abitazione nella “Vela rossa”, i militari hanno rinvenuto 225 dosi di eroina e ben 2945 euro in contante ritenuto provento illecito. Droga – oltre 200 grammi di sostanza – e denaro sono stati sequestrati. Luongo è finito in carcere, in attesa di essere giudicato.

Lo scorso 21 aprile gli agenti del Commissariato Scampia (guidati dal dirigente Giovanni Mandato), durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’abitazione di un uomo in viale della Resistenza a Scampia dove hanno rinvenuto, all’interno dell’armadio della camera da letto, 23 stecche di hashish per un peso complessivo di 62 grammi circa e 570 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale complessivo di 11 kg e mezzo. In manette è così finito Massimiliano Pone, 45enne napoletano: l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.