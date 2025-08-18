Traffico di droga per il clan Amato-Pagano, nuova ordinanza per il ras

PUBBLICITÀ

Stamattina il Centro Operativo di Napoli della Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonio Pompilio ras del clan Amato-Pagano, indagato per i reati di associazione di tipo mafioso e rapina.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 28 novembre 2024 su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, non poté essere eseguito il 17 dicembre 2024 a causa dell’irreperibilità dell’indagato, successivamente localizzato in Spagna.

Il 15 gennaio 2025, il GIP di Napoli ha richiesto l’emissione di un mandato di arresto europeo, autorizzato il 5 agosto 2025 dal Tribunale Centrale di Madrid. L’uomo era già stato arrestato a Barcellona il 17 gennaio 2025 in esecuzione di un altro mandato di arresto europeo, ed estradato in Italia nel marzo scorso, venendo recluso nel carcere di Civitavecchia. È in questa sede che gli è stata notificata la nuova misura cautelare.

Droga dalla Spagna all’Italia, le accuse contro il ras Antonio Pompilio

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno raccolto gravi indizi di

colpevolezza sul suo ruolo di capo, promotore e organizzatore del clan Amato-Pagano. Ritenuto in particolare come referente per le aree di Mugnano e Melito. Secondo gli investigatori, in accordo con i reggenti e i capi famiglia del sodalizio, l’indagato avrebbe gestito il traffico di droga dalla Spagna verso l’Italia.

Si tratta dell’ultimo arresto legato alla maxi-operazione eseguita il 17 dicembre 2024 contro il clan Amato-Pagano. Infatti portò in carcere numerosi affiliati, oggi in attesa dell’udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Napoli.

Si precisa che la misura cautelare disposta nell’ambito delle indagini preliminari. L’indagato, come gli altri destinatari del provvedimento, è presunto innocente fino a sentenza definitiva.