Due piloti si addormentano in volo e mancano l’atterraggio: scatta l’inchiesta

Due piloti si addormentano durante un volo mancando l’atterraggio: “La stanchezza dei piloti non è una novità e continua a rappresentare una minaccia significativa“. E’ successo in Etiopia ed ad essere coinvolta è stata proprio la più grande compagnia aerea africana. Il volo della ‘Ethiopian Airlines’ doveva atterrare all’aeroporto di Addis Abeba ma così non è stato. La storia a lieto fine ha puntato i riflettori sulla “latente” problematica della “stanchezza dei piloti”.

Il sonno improvviso dei due piloti

Un volo di linea che aveva come meta d’atterraggio l’aeroporto di Addis Abeba, due piloti e sedili pieni di viaggiatori insomma un viaggio ‘in volo’ come un’altro se non fosse per il mancato atterraggio. La torre di controllo, secondo il giornale ‘The Aviation Herald’, ha cercato di mettersi in contatto con la cabina ricevendo dall’altra parte solo silenzio. I due piloti presi da quello che sembrerebbe un “attacco di stanchezza” hanno ceduto al sonno addormentandosi proprio durante il loro volo.

I due piloti erano entrambi “tra le braccia di Morfeo” e quindi impossibilitati nel effettuare l’atterraggio e non solo. Una volta superata la pista d’atterraggio l’autopilota del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines, che aveva fino a quel momento trasportato l’aereo, si disconnette svegliando così i due. Alla sua disconnessione infatti l’autopilota attiva un allarme il quale suono si è trasformato in una perfetta “sveglia” per i due.

L’atterraggio

Una volta tornati vigili i piloti hanno infatti ripreso le redini del velivolo trasportandolo così verso la capitale etiope. L’aereo è quindi finalmente giunto a destinazione 25 minuti dopo aver attraversato per la prima volta la pista. L’esperto di aviazione Alex Macheras ha commentato su Twitter l’accaduto definendolo: “profondamente preoccupante“. “La stanchezza dei piloti non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale” ha poi concluso.

Macheras ha poi ricordato la protesta di alcuni piloti britannici schierati contro la propria compagnia area. Quest’ultima era infatti ritenuta colpevole di non riconoscere la problematica dei ritmi stressanti dei piloti e di tutto l’equipaggiamento.