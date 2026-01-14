“È amore tra Elodie e Franceska Nuredini”, la vacanza in Thailandia alimenta il gossip

PUBBLICITÀ

Negli ultimi tempi si rincorrono con insistenza le voci su un presunto nuovo capitolo sentimentale nella vita di Elodie. Al centro dei rumor c’è Franceska Nuredini, ballerina che ha fatto parte del corpo di ballo della cantante durante il tour appena concluso. Le immagini pubblicate di recente sul profilo Instagram dell’artista, però, sembrano rafforzare le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Vacanza in Thailandia

Dopo le intense settimane di concerti nei palazzetti, Elodie ha scelto di concedersi una pausa lontano dall’Italia, partendo per un viaggio in Thailandia in compagnia di sole donne. Proprio da questa vacanza arrivano gli scatti che hanno attirato l’attenzione dei fan: la cantante e la sua ballerina appaiono spesso insieme, tra serate in discoteca, passeggiate al tramonto e assaggi di street food locale. In alcune foto le due sono ritratte abbracciate, in atteggiamenti che molti hanno interpretato come più che amichevoli.

PUBBLICITÀ

Le immagini arrivano in un momento in cui già da tempo si parlava di una possibile crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Sebbene non siano arrivate conferme ufficiali né smentite da parte della diretta interessata, la condivisione di questi momenti di viaggio ha finito per alimentare ulteriormente i sospetti.

Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales

Parallelamente, anche Andrea Iannone è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il pilota è stato fotografato dal settimanale Chi in compagnia di Rocío Muñoz Morales. Negli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Iannone viene immortalato mentre lascia un noto relais di lusso a cinque stelle in Franciacorta insieme all’attrice spagnola, tornata single da pochi mesi dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

Una storia arrivata al capolinea?

Elodie e Iannone erano legati dal 2022, ma negli ultimi mesi diversi segnali avevano fatto pensare a una rottura. A far discutere era stato anche un episodio social: durante le festività natalizie la cantante aveva pubblicato alcune foto dei giorni trascorsi in famiglia, senza mai mostrare il pilota. Un’assenza notata dai fan, a cui si era aggiunto il “like” di Marracash, ex compagno dell’artista.

Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma tra le immagini dalla Thailandia e i paparazzi che ritraggono Iannone con Rocío Muñoz Morales, sembra sempre più probabile che la relazione tra la cantante e il pilota sia giunta al termine e che entrambi stiano voltando pagina.