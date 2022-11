 “È disumano tagliare il reddito di cittadinanza, pronti a scendere in piazza”, Conte sfida la Meloni

– “Noi siamo Disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza. Daremo battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al convegno “Cantiere delle idee”. “Questo – ha aggiunto – non suoni come minaccia, ma lo dico con fermezza” .

“È disumano tagliare il reddito di cittadinanza“. A chi ha “grosse difficoltà di ricollocamento. Il Movimento 5 stelle è pronto a tutto” per impedire il taglio, “anche a scendere in piazza“. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, al termine di un convegno in Senato. “Io spero che tutte le forze politiche che hanno a cuore le persone in difficoltà si uniscano in questa battaglia”, ha aggiunto. “Siamo disposti a dare battaglia in tutte le sedi istituzionali e anche nelle piazze” se il governo “andrà avanti” nello “smantellare” il reddito di cittadinanza.

Un beneficio che il leader dei Cinque Stella definisce “la misura più di sinistra degli ultimi 30 anni“. E ha rivendicato, Conte, le riforme varate dal suo governo: “Il Movimento è stata la forza politica più innovatrice”, ha detto richiamando anche la riduzione del numero dei parlamentari come “una rivoluzione pazzesca e questo Parlamento funzionerà benissmo”.

Con la manovra economica, secondo Conte, il governo “regala un biglietto in prima classe a evasori e corrotti che vogliono girare con mazzette di contanti, mentre lascia al proprio destino chi è in grande difficoltà economica e sociale”. Il leader M5s continua: “Certo, è possibile riformare il Reddito di cittadinanza, rendendolo più compatibile con il reddito da lavoro, diminuendo il livello di tassazione marginale ai percettori che accettano un lavoro, almeno per un periodo iniziale”, osserva Conte, e “il dovere di una società civile è accompagnare al lavoro attraverso percorsi di inclusione più forti, con incentivi alle aziende per assumere. Siamo disponibili a lavorare insieme al governo in quest’ultima direzione, perché la buona politica non conosce steccati ideologici”. Ma “se invece il governo volesse far ripiombare il Paese nel passato – conclude – siamo pronti a mobilitare il M5s assieme alle forze sociali, politiche, civiche che vogliono sposare la nostra battaglia non solo nelle sedi istituzionali, ma anche in ogni piazza e angolo del nostro Paese”.

