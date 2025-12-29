PUBBLICITÀ
È il giorno del dolore a Cava de’ Tirreni per Anna Tagliaferri, oggi i funerali della 40enne

Nicola Avolio
Funerali nel Duomo di Cava de’ Tirreni per Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio lo scorso 21 dicembre. Le esequie della 40enne uccisa dal compagno domenica scorsa, si terranno alle 11:30 di oggi, lunedì 29 dicembre.

La salma arriverà nella cattedrale attorno alle ore 8:30 per l’ultimo saluto. In città il sindaco Vincenzo Servalli ha proclamato, tramite ordinanza, il lutto cittadino per la giornata di oggi, fino alle 14.

Anna, co-titolare della famosa pasticceria cavese Tirrena, era stata uccisa a coltellate dal compagno coetaneo Diego Di Domenico, nella sua abitazione di via Ragone. Di Domenico poi si è suicidato gettandosi da una finestra. Nel corso dell’aggressione è stata ferita anche la mamma di Anna, Giovanna Venosi, 75 anni, operata e fuori pericolo. La morte di Anna Tagliaferri, molto conosciuta a Cava de’ Tirreni per la sua attività professionale, ha scosso tutta la comunità, suscitando profonda commozione in tutta l’Italia.

La pasticceria di famiglia Tirrena, dove Anna Tagliaferri lavorava da sempre, occupandosi delle pubbliche relazioni, dell’accoglienza e anche della vendita, in un post scrive: “Per chi si volesse unire per dare l’ultimo saluto alla nostra Annetta, alle 11.30 ci saranno i funerali alla chiesa del Duomo. Volevamo ringraziare tutti per il grande affetto che avete dimostrato alla nostra famiglia in un momento così profondo di dolore”.

Il sindaco aveva incontrato Tagliaferri alcuni giorni prima dell’aggressione, in una cerimonia ufficiale per premiare la storica pasticceria cavese. Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di lutto cittadino in vigore oggi, “per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri, per tutta la mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14, con l’esposizione delle Bandiere a mezz’asta, il divieto di svolgere in tutte le ore della mattinata, attività ludiche e ricreative che contrastino con la proclamazione del lutto cittadino. Si invitano i commercianti, le organizzazioni politiche culturali e sociali, i concittadini tutti, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione o comunque la limitazione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto durate le esequie nel Duomo, che inizieranno alle 11.30 e fino alla loro conclusione. La salma di Anna Tagliaferri arriverà al Duomo alle ore 8.30″. Le attività natalizie programmate per i bambini saranno comunque disponibili”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

