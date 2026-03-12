PUBBLICITÀ
L’amore di Enrica Bonaccorti per la città di Napoli: “Ti prende e non ti lascia”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Oggi è morta la conduttrice Enrica Bonaccorti. In varie occasioni il celebre volto televisivo ha espresso affetto e ammirazione per la città partenopea e per il carattere dei napoletani: “Napoli è una città che non si guarda soltanto: si sente. E’ una città che non puoi spiegare con una definizione sola. È caos, poesia, ironia e tragedia insieme. Ma proprio per questo è una città viva, una città che ti prende e non ti lascia più“.

L’inizio della carriera di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti era nata a Savona il 18 novembre del 1949. È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. Inizia col teatro e col cinema per poi passare a radio e televisione. L’esordio in Rai nel 1978 con Il sesso forte. Il successo arriva negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata alla Fininvest ha condotto la prima edizione del varietà Non è la Rai.

Negli anni ’60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per “Mimmo” scrive i testi di Amara terra mia e La lontananza. In radio partecipa al programma L’uomo della notte, insieme con il poeta Alfonso Gatto.

E’ morta Enrica Bonaccorti, la conduttrice combatteva da tempo contro il tumore al pancreas

