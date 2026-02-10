È morto Franco Santasilia, era tra i massimi storici della cucina aristocratica napoletana

PUBBLICITÀ

È morto Franco Santasilia, figura di riferimento nella riscoperta della grande tradizione gastronomica napoletana. Da lunedì si trovava ricoverato in una clinica di Marrakech in seguito a una caduta. Aveva 90 anni. Marchese, ingegnere nucleare di formazione, Santasilia era nato a Napoli nel 1935, in una famiglia aristocratica di origine spagnola. Da oltre trent’anni aveva eletto il Marocco a luogo di villeggiatura, trasformando la sua residenza di Marrakech in uno dei salotti più raffinati e vivaci della città, crocevia di mondanità e cultura.

Il suo interesse per la cucina affonda le radici negli anni Sessanta, quando iniziò a studiare la storia gastronomica partenopea, con particolare attenzione alla tradizione aristocratica, anche grazie alla curiosità e alla passione della madre, Leopoldina Caracciolo di Castagneto. Nel 1988 pubblicò La cucina aristocratica napoletana, volume divenuto un testo di riferimento, nel quale analizzò con rigore quasi scientifico e sensibilità storica l’incontro tra la cucina popolare napoletana e l’influenza della grande scuola francese.

Attorno alla sua tavola, a Marrakech, si sono ritrovati esponenti di alcune delle famiglie italiane più influenti del Novecento – dagli Agnelli ai Marzotto, dai Bulgari – insieme a membri dell’aristocrazia internazionale, come i Duchi di Kent, e a personalità del mondo della cultura, del cinema e della diplomazia. La casa dei Santasilia, tra gli indirizzi più esclusivi della città, fu il cuore di una vera Belle Époque marrakchi, spesso paragonata alla Dolce Vita romana degli anni Cinquanta. Franco Santasilia era membro dell’Accademia italiana della Cucina, dell’American Institute for Wine and Food e dell’International Association for Culinary Professionals. Lascia la moglie Maria Raffaella e i figli Maria Sole, Giada e Ludovico.