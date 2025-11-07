È morto Willy David, addio allo storico produttore di Pino Daniele

PUBBLICITÀ

Lutto nella musica napoletana: è scomparso Willy David, storico produttore discografico e figura chiave del Neapolitan Power. La notizia arriva a pochi giorni dalla morte di James Senese, altro grande protagonista di quella straordinaria stagione musicale.

Willy David si è spento ieri sera in un ospedale di Bologna, all’età di 77 anni. Visionario e appassionato, è stato per decenni un punto di riferimento per molti artisti italiani. Fondatore dell’etichetta Costa Est, ha legato indissolubilmente il suo nome a quello di Pino Daniele, producendo alcuni dei suoi album più iconici: Pino Daniele (1979), Nero a metà(1980), Vai mo’ (1981), Bella ’mbriana (1982) e Musicante (1984).

Con la sua sensibilità artistica, David contribuì a definire il suono del Neapolitan Power, valorizzando artisti come Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore e Tony Esposito, e firmando la produzione di successi entrati nella storia come Soul Express, Kalimba de Luna, Andamento Lento, Scrivimi e Rosanna.

La sua carriera lo portò anche a collaborare con grandi nomi della musica italiana tra cui Lucio Battisti, Gino Paoli, Gianna Nannini e Andrea Mingardi.