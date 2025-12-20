PUBBLICITÀ
È un ex pentito di camorra l’uomo che si è lanciato nel vuoto in via Acton

Redazione Internapoli
Ha un nome, ora, l’uomo che nei giorni scorsi si è lanciato dal ballatoio situato tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, precipitando nei pressi dell’ascensore di via Acton di fronte al Molosiglio.

Si tratta di Pasquale Petrillo, ex pentito del clan Mariano, come riporta l’edizione odierna di Cronache di Napoli.

Il 50enne, che con le sue rivelazioni aveva fornito importanti elementi contro il clan cui era affiliato, si era allontanato da tempo dai contesti criminali e viveva nei Quartieri Spagnoli. Probabilmente aveva programmato da tempo di compiere il folle gesto.

Sgomento tra i familiari di Petrillo. Il pubblico ministero ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia sul corpo di Petrillo.

