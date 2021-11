Lacrime di dolore a Marano per Eleonora: “Una persona straordinaria”

Marano piange la scomparsa di Eleonora Marrone. La 46enne, come si legge su Il Mattino, lottava da tempo contro una malattia. Lascia un marito e due figli maschi. Da tempo abitava al Vomero. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa del santo patrono.

Il cordoglio social per Eleonora Marrone

La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità maranese. Eleonora era infatti ben voluta e stimata da chiunque la conoscesse. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Uno dei più toccanti quello di un’amica: “Onorata di aver conosciuto una donna come te onorata di essere stata una tua amica Eleonora Marrone ti porterò per sempre nel mio ma soprattutto nei sorrisi …Ciao”.

“Occhi sempre sorridenti. Coraggio da vendere. Le persone straordinarie, le anime belle le riconosci subito e lasciano il segno … buon viaggio Eleonora Marrone… un affettuoso abbraccio alla tua famiglia”, scrive un altro amico.