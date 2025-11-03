Elezioni regionali, Stefano Palma: “Impegno, idee e concretezza per il litorale flegreo-giuglianese”

PUBBLICITÀ

“Abbiamo il litorale più bello d’Italia, il mio impegno sarà massimo per valorizzare l’immenso patrimonio naturale e storico della costa flegrea-giuglianese”. Questa una delle priorità di Stefano Palma candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali. Già durante la sua esperienza al Consiglio comunale di Giugliano, Palma ha dimostrato di lavorare con concretezza per il litorale portando avanti diversi progetti come la riqualificazione di Piazza Cristoforo Colombo, la spiaggia inclusiva a Licola, la riqualificazione di Villa Zagaria, il restyling del parco archeologico di Liternum. “Col Presidente Vincenzo De Luca è stato avviato un percorso di risanamento del nostro litorale. Grazie agli importanti sforzi effettuati sul depuratore di Cuma e sugli altri impianti, ora la totalità della nostra costa non solo risulta balneabile ma ci sono tratti eccellenti, come certificato ogni anno dalle analisi Arpac”, afferma Stefano Palma il quale rilancia la sfida: “Questo deve essere un punto di partenza per migliorare ancor di più il nostro litorale che non ha niente da invidiare niente a nessuno. Da consigliere comunale mi sono impegnato nella spiaggia inclusiva. Credo sia stato davvero qualcosa di cui andarne fieri perché hatola possibilità a tutti, senza differenze, di poter godere una bella estate. Alla fascia costiera è stata consegnata Villa Zagaria, un nuovo parco urbano per tutti i cittadini.

Tutto questo in un bene confiscato alla mafia che da anni è stato abbandonato.

Area giochi, parcheggio, campo da basket, punti di sosta e tanto verde!

Questo come tutto il resto è la dimostrazione che le promesse non sono rimaste parole, ma sono diventati fatti. A breve partiranno anche i lavori per il rifacimento della Piazza Cristoforo Colombo e non solo Sono stati stanziati 7 milioni di euro per la realizzazione di strutture sportive, campi da gioco ( basket e soccer) che verranno realizzati in piazza la quale avrà un aspetto nuovo e una vita nuova. Verrà riqualificata la pineta con percorsi da passeggio e parcheggio per auto Il litorale rappresenta un punto forte della nostra città! Pensiamo che bisogna darle un volto nuovo perché in cambio possiamo ricevere davvero tanto!”.

PUBBLICITÀ

Nota dolente del litorale giuglianese è sicuramente la carenza idrica, problema che il candidato del M5S si impegna di affrontare una volta eletto in Regione: “Grazie al mio lavoro come Consigliere e Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, so esattamente dove intervenire per sbloccare i progetti e garantire finalmente un ciclo idrico degno di questo nome. La dispersione della rete idrica è un crimine contro il futuro. Mi impegnerò per un piano regionale di manutenzione e ammodernamento serio, intercettando fondi europei e nazionali, per assicurare che l’acqua sia un diritto garantito a tutti e non un lusso”.