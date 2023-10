Emanuele Filiberto lascia la Real Aversa: “Colpa di 10 pseudo tifosi, non parlano neanche italiano”

PUBBLICITÀ

Termina l’avventura di Emanuele Filiberto di Savoia alla guida della Real Aversa, la squadra del Casertano rilevata dalla Casa Reale Holding, società che fa capo al principe, lo scorso 21 aprile. A far traboccare il vaso quanto accaduto al termine della partita di ieri che ha visto l’Aversa sconfitta in casa dalla Puteolana per 4-1.

“Quanto accaduto oggi allo stadio Papa – si legge in una nota pubblicata sui social nella notte – durante la sfida Aversa-Puteolana è qualcosa di inaudito. Dopo l’incontro di due ore avuto la settimana scorsa con una delegazione della tifoseria e con gli ultras, reputiamo strumentale e del tutto fuori luogo ricevere attacchi e contestazioni. A seguito di tale evento, oggi termina il nostro progetto calcistico ad Aversa, non avendo alcuna intenzione di avere a che fare con quei 10 pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto”.

La società ha deciso pertanto di consegnare il titolo di Eccellenza al sindaco che si impegnerà a trovare qualcuno che sia interessato a gestire la squadra, rilevandola gratuitamente. Nel frattempo sarà garantita la gestione ordinaria fino al 30 novembre.