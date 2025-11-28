Ennesimo incidente a Fuorigrotta, centauro finisce a terra

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio è avvenuto l’ennesimo incidente nel quartiere Fuorigrotta. Tra viale Augusto e via Attilio Regolo sono nuovamente intervenuti gli agenti la polizia e gli uomini del 118 che hanno soccorso un centauro finito a terra.

Dissuasori in arrivo a Fuorigrotta

Azioni per rafforzare la sicurezza urbana e interventi finalizzati a migliorare le condizioni della circolazione stradale a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta, in particolare nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, anche al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni e la quiete pubblica.

È quanto deciso lo scorso 13 novembre nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Michele di Bari.

Durante l’incontro è stata disposta un’intensificazione della vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’ordine, già operative nella zona, e un potenziamento dei pattugliamenti della Polizia locale, soprattutto nei fine settimana, per contrastare i fenomeni di illegalità.

Parallelamente, il comune di Napoli programmerà sopralluoghi tecnici finalizzati alla progettazione e all’installazione di dissuasori in alcuni tratti stradali, con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Legalità del comune di Napoli e i rappresentanti territoriali delle Forze dell’ordine e della Polizia locale.

