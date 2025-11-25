PUBBLICITÀ
Ancora un incidente a Fuorigrotta, terribile schianto auto-moto all’incrocio

Di Nicola Avolio
Ennesimo incidente grave all’angolo di via Regolo – Viale di Augusto. Il motociclista è grave, l’auto pare fosse in controsenso.

La segnalazione e la foto dell’accaduto è arrivata al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che assieme al membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Rosario Pugliese da tempo sta portando avanti una battaglia contro i delinquenti della strada.

“Purtroppo nonostante tante iniziative e battaglie – spiegano Borrelli e Pugliese – la situazione incidenti, delinquenti della strada e corse selvagge non accenna a diminuire nel quartiere”.

Escalation di incidenti a Fuorigrotta, pedone travolto dallo scooter in corsa

 

