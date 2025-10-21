PUBBLICITÀ
Entra in casa e ruba due portafogli, topo d’appartamento scoperto e arrestato a Napoli

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne algerino per rapina impropria. Lo stesso è stato denunciato per furto in un’abitazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Gradini Ponti Rossi per la segnalazione di un furto in appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che ne stava inseguendo un altro, indicandolo quale autore di una rapina.

Gli operatori, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo, accertando che lo stesso, poco prima, dopo essersi introdotto in un appartamento, si era impossessato di un portafogli sfilandolo da un cappotto e, vistosi scoperto, aveva spinto a terra la vittima per guadagnarsi la fuga.

In seguito è emerso che il predetto, nei giorni scorsi, era entrato nella stessa abitazione, asportando un altro portafogli.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

