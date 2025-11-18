Erano scomparse da un anno, mamma e figlia di 10 anni trovate morte nel congelatore

PUBBLICITÀ

Sono state trovate morte in un appartamento ad Innsbruck, nel Tirolo austriaco, una donna 34enne e sua figlia di 10 anni che risultavano disperse dal luglio 2024. Secondo la polizia – scrive l’Apa – si tratterebbe di omicidio. I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono in custodia cautelare, ma solo ora sono state localizzate le salme della donna e della ragazzina.

Le salme di madre e figlia sono state trovate in un grande congelatore nascosto nella parte remota di un ripostiglio di un appartamento a Innsbruck. Uno dei due fratelli arrestati era collega di lavoro della donna e aveva avuto una relazione con lei, è stato reso noto in una conferenza stampa.

Quando madre e figlia, ormai 16 mesi fa, erano scomparse dopo un viaggio a Düsseldorf, gli inquirenti hanno subito sospettato il 55enne, anche per strani movimenti sul conto corrente. Lui e il fratello, che invece è proprietario dell’appartamento, nel quale è stata fatta la macabra scoperta, hanno ammesso l’occultamento delle salme, ma negano l’omicidio. Si sarebbe trattato di un incidente. L’esatta causa di morte, per il momento, non è stata stabilita a causa delle condizioni dei due cadaveri.