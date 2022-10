Ergastolo ostativo e lista dei sottosegnati, approvato il primo decreto del governo Meloni

Oggi il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari. In seguito il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato i provvedimenti approvati. Presenti anche il ministro dell’Interno, Piantedosi, della Giustizia, Nordio, e della Salute Orazio Schillaci.

“Nel prossimo consiglio ci saranno anche la definizione dei viceministri e delle delega dei ministeri. Abbiamo approvato il primo decreto simbolico che riguarda il tema dell’ergastolo ostativo. La norma così come inserita nel nostro ordinamento ha profili di incostituzionalità e quindi la Corte Costituzionale rimandava al parlamento la correzione. Quindi la Corte si riunirà l’8 novembre e noi ci ritroveremo con un pronunciamento definitivo. Abbiamo scelto di inserire nel decreto la norma come approvata dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura. Avremo tempo fino al 31 dicembre per approvare una riforma della Giustizia al fine del Pnrr. Confermate anche le mascherine in ospedale“, dichiara Meloni.

“Il giudice di sorveglianza valuterà la possibilità dei benefici per i detenuti di mafia. La norma non compromette ma si adeguerà alla Corte Costituzionale per recepirne l’indicazione del precedente Parlamento. Inoltre ho ritenuto di accogliere il grido di dolore delle Procure e ho rinviato la decisione sulla riforma Cartabia“, sostiene Nordio.

STOP ALL’OBBLIGO VACCINALE E NORME CONTRO I RAVE

Da domani stop all’obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni sanitarie. “Il quadre epidemiologico è mutato. Oggi l’impatto sugli ospedali è limitato e i casi sono in diminuzione. C’è una grave carenza dei medici che deriva da una programmazione sbagliata con il ricorso a medici a gettone. I vaccini sono stati importanti per il contrasto al covid e ringrazio i medici e gli operatori sanitari. Stamane proroga l’uso delle mascherine negli ospedali anche perché ci stiamo avvicinando al periodo influenzale“, sostiene Schillaci.

NORMA SUI RAVE

Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1000 a 10mila euro e si procede d’ufficio: “Se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica“.

“SALVINI NON DETTA L’AGENDA”

“Non mi risulta che ci siano frizioni”, ha spiegato il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo interpellato all’arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. “Salvini – ha detto rispondendo a un’altra domanda – non detta l’agenda”.

LA LISTA DEI SOTTOSEGRETARI

Sono i 31 sottosegretari nominati oggi dal Consiglio dei Ministri: ESTERI Giorgio Silli, Maria Tripodi, INTERNI Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni, GIUSTIZIA Andrea Delmastro, Delle Vedove, Andrea Ostellari, DIFESA Isabella Rauti, Matteo Perego, ECONOMIA Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino, MISE Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci, AMBIENTE Claudio Barbaro, AGRICOLTURA Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante, LAVORO Claudio Durigon, ISTRUZIONE Paola Frassinetti, UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli, CULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi, SALUTE Marcello Gemmato, RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano, SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe).

“Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi“, dice la premier in un messaggio interno agli eletti di Fratelli d’Italia.