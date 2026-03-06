Esce dalla tabaccheria nell’Avellinese con mezzo chilo di droga, arrestato

PUBBLICITÀ

Arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità italiana ritenuto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, che hanno anche sequestrato circa mezzo chilo di hashish.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino nell’ambito di specifici servizi di contrasto ai traffici illeciti. I finanzieri, nel territorio di Forino, hanno notato un uomo con precedenti specifici che si muoveva con atteggiamento circospetto nei pressi di un hub di ritiro spedizioni installato all’interno di una ricevitoria-tabaccheria.

PUBBLICITÀ

Dopo aver prelevato un pacco, il soggetto è salito a bordo della propria auto. Il comportamento sospetto ha spinto i militari a fermare il veicolo e procedere a un controllo. All’interno del pacco sono stati rinvenuti otto panetti confezionati singolarmente che, dopo una prima analisi speditiva effettuata con il cosiddetto drop test, sono risultati essere hashish.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo, dove i finanzieri hanno trovato un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio della sostanza e ulteriore hashish dello stesso tipo.

Complessivamente è stato sequestrato circa mezzo chilo di stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio disposte per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive della Prefettura e con le mission istituzionali della Guardia di Finanza.

Come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.