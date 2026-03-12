PUBBLICITÀ
Esplosione dopo la fuga di gas, Frank D’Amato muore al Cardarelli

Di Gianluca Spina
Non ce l’ha fatta Frank D’Amato, il meccanico di 55 anni originario di Forino rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta nella sua abitazione nei giorni scorsi a causa di una fuga di gas. L’uomo è morto dopo dieci giorni di ricovero al Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Antonio Cardarelli, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

La violenta deflagrazione lo aveva investito in pieno, provocandogli ustioni gravissime su gran parte del corpo, pari a circa il 90%. Nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive ricevute, il 55enne non è riuscito a superare le conseguenze delle gravissime ferite riportate. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore nell’intera comunità di Forino, ancora scossa per quanto accaduto. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia.

