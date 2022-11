“L’amore con Benigni, la dipendenza dalla cocaina e le nozze con Imma”, Eva Grimaldi si racconta a ‘Belve’

A “Belve”, intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice Eva Grimaldi si lascia andare ad alcune dichiarazioni sulla sua vita: i rapporti passati con la cocaina, l’amore per Benigni e quello attuale, con Imma Battaglia.

EVA GRIMALDI: “LA STORIA CON BENIGNI NON E’ DURATA UNA SOLA NOTTE”

Inizialmente restia, Eva Grimaldi ha poi ammesso il suo amore passato per Roberto Benigni, spiegando come la loro non sia stata soltanto la storia di una notte: “Amavo Benigni, ma la nostra relazione fu interrotta durante una telefonata, cui rispose la Braschi, che mi disse: Non chiamare mai più. Ma non voglio più parlare di questo, ormai sono una coppia felicemente sposata..”. E poi: “Benigni è un uomo affascinante, intelligente, la nostra storia non è durata una sola notte!”.

LA STORIA CON IMMA BATTAGLIA “LEI MI HA TIRATA FUORI DAI VIZI”

Chiuso il capitolo su Benigni, l’intervista passa all’attuale amore di Eva Grimaldi, Imma Battaglia. “Lei mi ha tirata fuori dai vizi – ammette la stessa attrice -. Sono stata abbandonata dalla sera alla mattina da mio marito, aprivo il frigo e bevevo superalcolici. Chi mi vedeva senz’altro avrà pensato “La Grimaldi sta proprio fuori”, ammette l’ex concorrente del Gf Vip.

Il passato dell’attrice è stato segnato anche dalla dipendenza da stupefacenti, cocaina in particolare. “Sono due vizi molto simili. Non ero tossicodipendente comunque. Anche se ne ho abusato, molto molto”. Uscivo soltanto se c’era la droga”.